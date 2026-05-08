Núcleo Rural Alexandre Gusmão fica sem energia nesta sexta-feira (8/5)

Moradores e produtores rurais do Núcleo Rural Alexandre Gusmão devem ficar atentos ao cronograma de manutenção da rede elétrica nesta sexta-feira (8/5). A Neoenergia Brasília confirmou a interrupção programada do serviço para a execução de obras de modernização e melhoria na infraestrutura da região.
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O desligamento temporário está previsto para o Km 17 da Gleba 3369, das 8h às 17h. Segundo a concessionária, a medida é indispensável para garantir a segurança dos técnicos que trabalharão na rede e dos moradores da localidade.
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A empresa ressalta que, caso ocorra falta de energia em áreas não listadas no cronograma oficial, os clientes devem registrar a ocorrência imediatamente pelos canais de atendimento:
- Telefone: 116 (ligação gratuita).
- Deficientes auditivos ou de fala: 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado)