GDF abre consulta para ouvir sugestões sobre hospital veterinário

Sugestões vão subsidiar a construção de novo modelo de execução do Hvep - (crédito: Arquivo/Agência Brasília)

A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF) abriu, nesta sexta-feira (8/5), uma consulta pública para receber sugestões da população sobre os serviços prestados pelo Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep). O objetivo é reunir contribuições que auxiliem na melhora do atendimento veterinário gratuito oferecido no DF.

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A consulta é voltada a tutores de animais, protetores independentes, organizações da sociedade civil, médicos veterinários e demais interessados na pauta da proteção animal. As sugestões enviadas servirão de base para a construção de um novo modelo de execução dos serviços do Hvep.

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Segundo a Sepan-DF, será realizado um chamamento público para selecionar a Organização da Sociedade Civil (OSC) que ficará responsável pela gestão dos serviços veterinários públicos no DF. A participação popular deve ajudar na definição de prioridades e na identificação de demandas da população atendida.

O formulário disponibilizado pela secretaria aborda temas como expansão do atendimento veterinário, prioridades nos atendimentos, formas de agendamento, acesso da população aos serviços e medidas consideradas importantes para melhorar o funcionamento do Hvep.

A consulta pública ficará aberta até 17 de maio. O formulário eletrônico está disponível no site oficial da secretaria.