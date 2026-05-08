Projeto EducAção abre inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

No campus de Planaltina, alunos de escolas públicas têm acesso a cursinho pré-vestibular gratuito - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Estudantes de Planaltina que buscam preparação gratuita para o ingresso no ensino superior já podem se inscrever no Projeto EducAção. A iniciativa, que funciona como um projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB), abriu o período de inscrições nesta sexta-feira (8/5). Ao todo, são ofertadas 40 vagas, sendo 20 preenchidas por ordem de inscrição e outras 20 por meio de sorteio.

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O cursinho é voltado exclusivamente para alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas ou que já concluíram os estudos nessa modalidade. O projeto busca proporcionar uma experiência imersiva no ambiente universitário, oferecendo aulas diárias, das 14h às 18h, no campus da UnB de Planaltina (FUP). A metodologia foca em apenas duas disciplinas por dia, permitindo que o conteúdo seja visto e revisto com profundidade.

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Além do cronograma regular, o EducAção promove atividades complementares como "aulões", o tradicional "corujão", semana das profissões e visitas ao planetário. O projeto se sustenta em três pilares: o espaço democrático para metodologias de ensino inovadoras, a educação interdisciplinar e a autodeterminação dos alunos, incentivando a constância e a disciplina nos estudos.

Inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito vão até o dia 14/5 (foto: Divulgação/Projeto EducAção)

Como participar

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem preencher o formulário disponível no site oficial do projeto ou acessar o QR Code divulgado nos materiais de campanha. É obrigatório anexar o documento de identidade e a declaração escolar.

Cronograma:

Inscrições: de 8/5 (14h) até 14/5 (23h59)

Resultado da seleção: 16/05.

Local das aulas: Faculdade UnB de Planaltina (FUP)

Investimento: gratuito.

O projeto reforça que, por ser uma iniciativa construída por voluntários e gestores, a participação ativa dos estudantes é fundamental para o sucesso da jornada pedagógica e a conquista da vaga na universidade.