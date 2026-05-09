Incêndio destrói duas caminhonetes e atinge residência no Riacho Fundo II

Um incêndio destruiu duas caminhonetes e atingiu uma residência na madrugada deste sábado (9), na QN 7A, conjunto 02, no Riacho Fundo II. Apesar da intensidade das chamas e dos danos provocados no imóvel, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 1h53, para atender a ocorrência e encaminhou sete viaturas de socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No local, os bombeiros encontraram duas caminhonetes em chamas no interior da garagem da residência. O fogo consumiu completamente os veículos e se propagou para a estrutura da garagem.

As equipes iniciaram o combate direto às chamas, com o uso de água, linhas de mangueira e técnicas de gerenciamento de riscos e conseguiram controlar e extinguir o incêndio.

Leia também: Irmãos são presos por receptação e tráfico em São Sebastião

Segundo o CBMDF, a residência possui dois pavimentos ocupados por famílias distintas. No andar superior, os danos foram causados principalmente pela fumaça, que comprometeu o teto de PVC e as paredes.

No pavimento inferior, houve grande concentração de fumaça, causando danos materiais no interior do imóvel, sem indícios aparentes de comprometimento estrutural.

Leia também: Centenas de pessoas se despedem de dono de oficina morto por funcionário

Durante a operação, os bombeiros realizaram buscas em toda a residência e confirmaram que não havia vítimas no local. Após o atendimento, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal.

A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada. A perícia de incêndio do CBMDF vai investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.