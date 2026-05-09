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Inferno Astral: Flávia Péres enfrenta sucessão de crises

Investigações contra familiares e marido afetam vida de ex-ministra

Flávia ocupou o cargo de Ministra-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flávia ocupou o cargo de Ministra-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A ex-deputada federal e ex-ministra Flavia Péres enfrenta um momento de turbulência na vida pessoal. Ela vivia uma fase às mil maravilhas, casada com um banqueiro bilionário, apostando no trabalho em uma ONG com atuação social e circulando de avião particular no circuito Brasília, Salvador, São Paulo. Em novembro, veio a Operação Compliance Zero, que atingiu os donos do Banco Master, entre eles o marido de Flavia, Augusto Lima. Ex-sócio de Daniel Vorcaro, ele teve os bens bloqueados e foi preso. Corre o risco de figurar na delação premiada do ex-CEO do Master. 

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Drama familiar

Na semana passada, Flavia enfrentou uma perda familiar. O pai da ex-primeira-dama do DF, o engenheiro Paulo Wilson Péres, morreu 40 dias depois de ser diagnosticado com leucemia. Nesta semana, Fabio Péres, irmão de Flávia, foi alvo da Operação Insider, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Polícia Civil do DF, que apura fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo empresários e funcionários do BRB.

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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 09/05/2026 12:28 / atualizado em 09/05/2026 12:29
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