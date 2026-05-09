Estudante da UnB é agredido dentro de supermercado

O estudante da Universidade de Brasília (UnB) Matheus Kutsumbos, 28 anos, denunciou, neste sábado (9/5), que foi agredido no supermercado Big Box da 408 Norte. A confusão envolveu um funcionário da prevenção de perdas do estabelecimento e um homem que se apresentou como policial.

Matheus, que mora na Casa de Estudante Universitário (CEU-Unb) há quase quatro anos, conta que pediu permissão a uma fiscal de caixa para carregar o celular em uma área do supermercado. Logo depois, o funcionário abordou o estudante e teria sido agressivo. “Ele falou: 'Você está pensando que aqui é a sua casa?' Falei que a fiscal tinha me autorizado e até confirmamos com ela. Ele disse que as ordens eram dele e foi quando me empurrou e falou para eu resolver com outro cara”, afirma Matheus.

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Tapas

O homem que apareceu apresentou-se como policial e, quando questionado, não informou a patente nem se era da Polícia Civil ou Militar. “A gente entrou em uma discussão verbal, mas não física. Fomos para o lado de fora, e ele (o suposto policial) me desferiu o primeiro tapa”, relata Matheus.

O homem deu um segundo tapa no estudante, que decidiu voltar para dentro do supermercado, alegando que sua segurança física estava em risco. O estudante foi arrastado para fora do mercado, onde foi atingido por socos e mais tapas.

Ainda segundo Matheus, o funcionário de prevenção de perdas disse que o agressor era um cliente. Nesse momento, testemunhas intervieram e chamaram a polícia. “Eu estava fazendo meu pagamento quando ouvi uma gritaria. Eu não vi especificamente a agressão, mas eu vi a hostilidade de um dos homens que dizia para ele tomar cuidado que ele era policial”, conta Viviane Lima, especialista em relações institucionais e governamentais.

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Quando outra testemunha estava ajudando Matheus, o suposto policial falou para a mulher que, se estivesse sentindo pena do estudante, que o levasse para casa. “Falou como se eu não tivesse emprego, como se eu não tivesse onde morar. Eu sei que eu tenho muitas limitações sociais, mas eu tenho onde morar, eu tenho o que comer e eu tenho emprego", destaca o estudante.

Matheus foi à 5ª Delegacia de Polícia e ao Instituto Médico Legal (IML), onde fez exame de corpo de delito. No protocolo entregue ao rapaz, a natureza da ocorrência foi descrita como vias de fato. O estudante questiona isso, pois afirma que não agrediu ninguém.

A rede de supermercados Big Box foi procurada pela reportagem na tarde deste sábado, mas, até o momento, não retornou. O espaço está aberto para um posicionamento.