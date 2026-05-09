Homem que estuprou cinco crianças no DF teria feito mais vítimas na Bahia

O criminoso obrigava as vítimas, com idades entre 2 e 11 anos, a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem de 35 anos preso por estuprar cinco crianças da mesma família desembarcou, sob escolta policial, no Distrito Federal, neste sábado (9/5). O suspeito foi capturado em uma fazenda na zona rural de Correntina, no oeste da Bahia, na quarta-feira (6/5), pelas equipes da Seção de Atendimento à Mulher da 27ª Delegacia (Recanto das Emas). Novos elementos investigativos reforçam o perfil predador sexual do acusado, uma vez que a polícia identificou outras vítimas no estado nordestino.

Uma idosa relatou a um familiar uma tentativa de importunação sexual por parte do acusado, segundo a polícia. A mulher presenciou o homem olhando-a durante o banho. Outra vítima seria uma criança, que tinha 6 anos à época dos fatos. Na ocasião, a avó da garota viu o suspeito correndo atrás dela, enquanto a menina fugia em prantos e pedia por socorro.

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O caso foi revelado na semana passada, depois que a PCDF chegou ao encalço do abusador. De acordo com a apuração policial, entre junho de 2024 e julho de 2025 o homem estuprou cinco crianças entre 2 e 11 anos. As casas do suspeito e das vítimas eram separadas apenas por uma parede, proximidade que transformava o contato entre eles em parte da rotina.

Para estreitar o contato com os menores, ele aproveitava da relação de confiança com os pais. O homem atraía as crianças com ofertas de doces e balas para dentro de sua residência. Lá, as obrigava a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros. As investigações apontam, ainda, que ele as induzia a reproduzir os atos abusivos entre si.