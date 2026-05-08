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CRIME

Autor de roubos no Recanto das Emas é preso pela PCDF; veja vídeo

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o homem e localizar o endereço dele

Autor de roubos no Recanto das Emas é preso pela PCDF; veja vídeo - (crédito: PCDF/Divulgação)
Autor de roubos no Recanto das Emas é preso pela PCDF; veja vídeo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Durante semanas, um homem circulou pela Quadra 201 do Recanto das Emas após uma sequência de assaltos cometidos na região. Segundo a Polícia Civil do DF, ele é o responsável por dois roubos registrados na mesma noite, nas proximidades do quiosque Bora Tomar Uma.

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O suspeito acabou preso nesta sexta-feira (8/5) por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) da 27ª Delegacia de Polícia.

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Os crimes ocorreram em 21 de março. Segundo o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, na primeira abordagem, a vítima teve o celular, a bicicleta e uma bolsa com documentos levados. Pouco depois, em outra ação, um veículo e dois celulares foram roubados de uma segunda vítima.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o homem e localizar o endereço dele. Na operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes encontraram as roupas que, segundo a polícia, foram usadas pelo investigado no dia dos crimes.

O suspeito foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/05/2026 10:14
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