Autor de roubos no Recanto das Emas é preso pela PCDF; veja vídeo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Durante semanas, um homem circulou pela Quadra 201 do Recanto das Emas após uma sequência de assaltos cometidos na região. Segundo a Polícia Civil do DF, ele é o responsável por dois roubos registrados na mesma noite, nas proximidades do quiosque Bora Tomar Uma.

O suspeito acabou preso nesta sexta-feira (8/5) por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) da 27ª Delegacia de Polícia.



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Os crimes ocorreram em 21 de março. Segundo o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, na primeira abordagem, a vítima teve o celular, a bicicleta e uma bolsa com documentos levados. Pouco depois, em outra ação, um veículo e dois celulares foram roubados de uma segunda vítima.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o homem e localizar o endereço dele. Na operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes encontraram as roupas que, segundo a polícia, foram usadas pelo investigado no dia dos crimes.

O suspeito foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.