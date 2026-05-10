Morre idoso envenenado por mulher com chumbinho em hospital do DF

Jozielly Viana Pereira da Silva, autora do crime, está presa - (crédito: Material cedido ao Correio )

Após 18 dias de internação na unidade de terapia intensiva (UTI), morreu, na sexta-feira (8/5), o idoso envenenado com chumbinho pela companheira, no Hospital Santa Marta. Manoel Bento tinha 61 anos. A autora do crime é Jozielly Viana Pereira da Silva, 37, presa pela Polícia Civil.

Os fatos ocorreram na noite de 21 de abril. Manoel deu entrada no hospital para supostamente tratar um quadro de pneumonia. Segundo as investigações e em próprio depoimento da acusada, Jozielly comprou o veneno e colocou a substância na boca da vítima durante uma visita na UTI.

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A polícia soube do ocorrido após a administradora do hospital acionar as equipes para informar que havia encontrado material semelhante a substância venenosa na cavidade oral do paciente.

Após a suspeita, as equipes do hospital interditaram a UTI. Já na unidade, a polícia encontrou material semelhante a chumbinho na bolsa da mulher.

Confissão

Ao ser presa, confessou o crime na delegacia e justificou a ação pelo comportamento agressivo da vítima. A defesa chegou a pedir a revogação da medida ou prisão domiciliar, alegando que a mulher é primária, tem residência fixa, faz tratamento oncológico e tem uma filha menor de idade.

O juiz indeferiu o pedido e afirmou não haver elementos novos que justifiquem a soltura da suspeita e destacou a gravidade do caso. Agora, o fato deve ser tratado como homicídio.



