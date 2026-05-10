Polícia apreende R$ 1 milhão em drogas em Águas Claras

A operação foi realizada por equipes do Batalhão de ROTAM da PMDF, neste sábado (9/5) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região da ADE de Águas Claras, após a apreensão de aproximadamente 69kg de entorpecentes. A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou em um prejuízo estimado em R$ 1 milhão ao crime organizado.

A operação foi realizada por equipes do Batalhão de Rotam da PMDF, neste sábado (9/5), por volta das 23h40, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da corporação. Com base nas denúncias, os policiais localizaram o suspeito e iniciaram as diligências na região.

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Durante a abordagem, os militares apreenderam cerca de 35kg de skunk, aproximadamente 9kg de crack e 25kg de maconha. Além disso, também foram encontradas sete porções de maconha, totalizando cerca de 400g, além de duas porções de dry, somando aproximadamente 70 gramas. Na ação, os policiais ainda recolheram três balanças de precisão e um veículo utilizado na atividade criminosa.

O suspeito foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia (Guará II), juntamente com todo o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências legais cabíveis.

Segundo a PMDF, a apreensão representa mais um resultado das ações de combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal, com foco na repressão ao crime organizado e na retirada de grandes quantidades de entorpecentes de circulação.