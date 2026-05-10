Homem mata ex, esfaqueia namorado dela e foge com filho em Goiás

Uma jovem de 19 anos foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-companheiro enquanto dormia, no Setor Barragem 3, em Águas Lindas de Goiás, na madrugada deste domingo (10/5). O atual namorado da vítima também foi esfaqueado e está internado em estado gravíssimo no hospital. Após o crime, o autor, Pedro Lucas Barbosa, 21, fugiu com o filho de 2 anos. Ele foi preso horas depois pelo Grupo de Investigação de Homicídio da Polícia Civil (GIH/PCGO).

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Maria Eduarda de Oliveira Martins dormia acompanhada do atual namorado, identificado como Jardilson Silva Cunha, em casa. O filho dela, fruto do relacionamento com Pedro Lucas, também estava na residência. Segundo a Polícia Civil, o autor pulou o muro da casa durante a madrugada, entrou no quarto e, armado com uma faca, atacou Maria e Jardilson. A jovem morreu na hora e o rapaz foi socorrido ao hospital.

Uma câmera de segurança da rua mostrou Pedro correndo pela via com o filho no colo. De acordo com o delegado à frente da investigação, Vinícius Máximo, ele deixou a criança na casa da mãe e fugiu para outro endereço.

“Durante as buscas, os agentes também seguiram rastros de sangue deixados pelo autor, que se feriu com a própria faca utilizada no ataque. A partir de diligências, identificamos a localização dele e o prendemos”, afirmou.