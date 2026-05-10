Quem é a jovem de 19 anos assassinada a facadas pelo ex

Amigos e familiares lamentaram, nas redes sociais, a morte de Maria Eduarda de Oliveira Martins, 19 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10/5), no Setor Barragem 3, em Águas Lindas de Goiás. O autor, Pedro Lucas Barbosa, 21, também esfaqueou o atual namorado da vítima, Jardilson Silva Cunha. Ele está internado em estado grave.

Nas mensagens de condolência, conhecidos de Maria dizem não acreditar no ocorrido e a descreveram como uma pessoa doce, de coração bom. “Vou lembrar sempre dos nossos sorrisos e das nossas conversas até tarde. Você sempre me ajudou. Queria ter salvado a sua vida, mas não estava lá para te ajudar”, desabafou.

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Segundo uma amiga, Maria Eduarda havia se mudado de endereço junto ao autor e o filho do casal, de 2 anos. Pouco tempo depois, a amiga só soube da notícia do término do relacionamento. “Quando ela se mudou da minha rua, perdemos um pouco o contato. Mas ela estava separada”, relata.

O crime

Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), Pedro armou-se de uma faca, pulou o muro da casa da vítima e invadiu o imóvel. Maria dormia com o atual namorado e o filho. O casal foi surpreendido e atacado a facadas. A jovem morreu na hora e Jardilson foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado em estado grave.

Uma câmera de segurança da rua mostra Pedro correndo pela via com o filho no colo. De acordo com o delegado à frente da investigação, Vinícius Máximo, ele deixou a criança na casa da mãe e fugiu para outro endereço. “Durante as buscas, os agentes também seguiram rastros de sangue deixados pelo autor, que se feriu com a própria faca utilizada no ataque. A partir de diligências, identificamos a localização dele e o prendemos”, afirmou o delegado.

