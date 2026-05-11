Morta no segundo Dia das Mães: a dinâmica do feminicídio contra Maria Eduarda, 19 anos

O Dia das Mães costuma costuma ser festivo para muitas famílias, mas o domingo terminou em tragédia em uma residência de Águas Lindas de Goiás. Na madrugada de ontem, no que deveria ser apenas o segundo Dia das Mães, Maria Eduarda de Oliveira, 19 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro diante do filho de 2 anos. O feminicídio ocorreu no Setor Barragem 3, em Águas Lindas, no Entorno do DF.

Maria dormia em um dos quartos da casa junto ao filho e o atual namorado, Jardilson Silva Cunha, 22. A jovem e o namorado estavam deitados na cama de casal. Em um colchão infantil no chão, dormia a criança. Por volta das 4h, Pedro Lucas Barbosa, 21, pulou o muro da residência da vítima, invadiu o imóvel e foi ao encontro do casal. Em um ato violento e covarde, atacou a ex-companheira e Jardilson. A jovem morreu antes do socorro. Até o fechamento desta edição, Jardilson estava internado em estado gravíssimo no hospital da região. O quadro é delicado, segundo os médicos.

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Homem foi preso horas depois do crime (foto: PCGO/Divulgação)

Câmeras do circuito interno de segurança da rua registraram a sequência do crime brutal. Às 4h06, Pedro Lucas, vestido com um short preto e blusa marrom, corre na via com o filho no colo. De acordo com o delegado à frente da investigação, Vinícius Máximo, do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil (GIH/PCGO), ele deixou a criança na casa da mãe e fugiu para outro endereço. "Durante as buscas, os agentes também seguiram rastros de sangue deixados pelo autor, que se feriu com a própria faca utilizada no ataque. A partir de diligências, identificamos a localização dele e o prendemos", afirmou o delegado.

Luto

Amigos e familiares lamentaram, nas redes sociais, a morte de Maria Eduarda. Nas mensagens de condolência, conhecidos de Maria dizem não acreditar no ocorrido e a descreveram como uma pessoa doce, de coração bom. "Vou lembrar sempre dos nossos sorrisos e das nossas conversas até tarde. Você sempre me ajudou. Queria ter salvado a sua vida, mas não estava lá para te ajudar", desabafou.

Segundo uma amiga, Maria Eduarda havia se mudado de endereço junto ao autor e o filho do casal, de 2 anos. Pouco tempo depois, ela só soube da notícia do término do relacionamento. "Quando ela se mudou da minha rua, perdemos um pouco o contato. Mas ela estava separada", relata.

O Correio entou em contato com o pai da jovem, que afirmou não ter condições para se manifestar. Em uma publicação no Instagram, postou a foto da filha. "Venho, com pesar, informar o falecimento da minha filha", escreveu.

O delegado Vinícius Máximo ressaltou que as investigações continuam para revelar a motivação do crime.





Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438