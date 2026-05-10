Dois são presos por torturar adolescente de 17 anos

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma jovem estava sendo agredida em uma casa na Quadra 1G - (crédito: Freepik)

Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos na manhã deste domingo (10/5) suspeitos de torturar uma adolescente de 17 anos no Arapoanga, em Planaltina.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma jovem estava sendo agredida em uma casa na Quadra 1G da região. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram quatro pessoas em atitude suspeita nas proximidades do imóvel.

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Durante as buscas, os militares localizaram a adolescente dentro da residência. Ela estava chorando, em estado de abalo emocional e com lesões nos braços, no pescoço e na boca.

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À polícia, a jovem afirmou ter sido acusada de furtar um celular e disse que passou a ser agredida pelos dois suspeitos. Segundo o relato, eles utilizaram um cabo de rodo, facas e um tênis durante as agressões e fizeram ameaças de morte.

A adolescente também afirmou que foi pendurada pelas pernas em uma estrutura da casa enquanto era agredida. O celular mencionado foi localizado posteriormente no interior do imóvel.

Os dois suspeitos foram levados à 16ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tortura e exercício arbitrário das próprias razões.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina e, depois do atendimento médico, ficou sob os cuidados de um familiar.

De acordo com a PM, os presos têm antecedentes por uso e porte de drogas.