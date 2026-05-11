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Nevoeiro fecha o tempo no DF e segunda-feira (11/5) começa com 14ºC em Planaltina

Fenômeno causado por frente fria exige atenção redobrada dos motoristas nesta manhã. Previsão indica que o calor retorna no período da tarde, mas sem chuvas

Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Esta segunda-feira (11/5) começou com um cenário diferente no Distrito Federal: um forte nevoeiro cobriu diversas regiões, deixando o céu bastante encoberto e as temperaturas mais baixas. Quem precisou sair cedo de casa sentiu o frio de perto, especialmente em Águas Emendadas, em Planaltina, onde os termômetros registraram a mínima de 14°C. No Plano Piloto, a temperatura inicial foi de 16°C.

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O fenômeno, que começou a se dissipar por volta das 9h, é resultado de uma frente fria que avança pelo continente. "O nevoeiro e o céu encoberto exigem cuidado dos motoristas devido à baixa visibilidade", alerta Wendell Fialho, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar do início de dia cinzento, a previsão é que o sol apareça e a temperatura suba, podendo chegar aos 30°C no DF e aos 28°C no Plano Piloto.

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A umidade relativa do ar apresenta uma variação ampla, oscilando entre 55% e 100% em todo o quadradinho. Para quem planeja a semana, a recomendação é manter o agasalho por perto nas primeiras horas da manhã, já que as mínimas devem permanecer entre 16°C e 17°C nos próximos dias.

A tendência para a semana é de manutenção desse padrão: manhãs mais frescas e tardes quentes, com sensação de calor predominando após o almoço. Não há previsão de chuva para os próximos dias, o que mantém o tempo seco característico deste período. Um ótimo início de semana!

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/05/2026 10:35 / atualizado em 11/05/2026 10:43
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