Feira dos Importados: bancas muito próximas facilitaram propagação do fogo

O combate ao incêndio que atingiu a Feira dos Importados na manhã desta segunda-feira (11/5) entrou em uma fase crítica de monitoramento devido à toxicidade do ar no local. Embora as chamas já estejam controladas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mantém o isolamento rigoroso do Bloco C, onde o fogo consumiu materiais eletrônicos e metais pesados, gerando uma fumaça densa e perigosa. Segundo o Capitão Octávio Quintiliano, a prioridade agora é o resfriamento total para garantir que a nuvem tóxica se dissipe antes de qualquer avaliação de prejuízos.

A corporação trabalha com uma estimativa preliminar de que pelo menos cinco conjuntos de boxes — totalizando cerca de 20 bancas — tenham sido severamente atingidos. O alerta foi dado por um brigadista da própria feira, que enviou vídeos mostrando labaredas saindo de uma unidade completamente fechada por volta das 5h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"A dificuldade é que, como as barracas são muito próximas, o fogo propaga muito rápido. Nosso foco foi combater o que já estava queimando e proteger o que ainda estava intacto", detalhou o Capitão. Uma das maiores preocupações iniciais era uma loja de animais de estimação nas proximidades, mas os militares já confirmaram que o estabelecimento não foi alcançado pelas chamas.

Apesar da interdição atual das vias e da aglomeração de feirantes que acompanham o trabalho das seis viaturas no local, há uma perspectiva de liberação gradual. Como a segunda-feira é dia de folga na feira, o CBMDF planeja liberar os blocos A, B e D assim que a visibilidade e a qualidade do ar permitirem, mantendo apenas o Bloco C interditado para a perícia.

"No momento, estamos esfriando os pontos quentes, mas há muita fumaça tóxica de metais pesados. Por enquanto, não podemos liberar nada", pontuou Quintiliano, reforçando que o uso de drones e espuma especial classe A foi determinante para conter o desastre em um ambiente de altíssima carga de incêndio.