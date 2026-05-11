Vídeo mostra fogo consumindo corredor da Feira dos Importados

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Bloco C da Feira dos Importados de Brasília (FIB), no SIA, por volta das 5h31 desta segunda-feira (11/5). Imagens registradas no início da ocorrência mostram labaredas altas consumindo corredores inteiros, enquanto vídeos do Corpo de Bombeiros (CBMDF) detalham o trabalho dos militares para arrombar portas de aço e combater o fogo em áreas confinadas. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.

A principal dificuldade das equipes foi a alta carga de incêndio e a proximidade entre os boxes, o que acelerou a propagação. "A dificuldade é que, como as barracas são muito próximas, o fogo propaga muito rápido. Nosso foco foi combater o que já estava pegando fogo e proteger o que não estava", explicou o capitão Octávio Quintiliano. Estimativas preliminares indicam que ao menos cinco conjuntos de lojas foram atingidos, totalizando aproximadamente 20 bancas destruídas.

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No momento, os feirantes permanecem do lado de fora das áreas interditadas e ainda não puderam contabilizar os prejuízos. O acesso ao Bloco C está proibido devido à baixa visibilidade e à toxicidade da fumaça, resultante da queima de metais pesados e baterias. "Como tem muita fumaça de metais pesados, fumaça tóxica, por enquanto a gente não pode liberar", afirmou o capitão.

O trabalho de rescaldo segue com o uso de espuma especial classe A e apoio de drones para identificar pontos de calor. O trânsito nas vias de acesso à feira permanece bloqueado, com ao menos seis viaturas no local. A expectativa é que os blocos A, B e D sejam liberados para funcionamento nesta terça-feira, enquanto o Bloco C permanecerá isolado para perícia, já que não foram identificados riscos estruturais graves no telhado do complexo.