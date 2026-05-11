"Brasília reafirma o compromisso de valorizar figuras responsáveis", diz Celina Leão

Celina também ressaltou a importância da atuação conjunta entre o GDF e o Judiciário para o avanço de políticas públicas: "Essa parceria resultou, por exemplo, na erradicação da fila de espera por vagas em creches, fruto de um acordo prontamente acolhido e implementado". - (crédito: Foto: Letícia Mouhamad)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou, na manhã desta segunda-feira (11/5), da sessão solene de outorga do título de Cidadão Honorário de Brasília ao desembargador Jair Oliveira Soares, atual presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Durante a cerimônia, realizada no plenário da Câmara Legislativa (CLDF), Celina destacou a harmonia entre os poderes e a eficiência da prestação jurisdicional na capital, que classificou como uma das mais rápidas e cidadãs do país.



“Brasília não apenas recebe um novo cidadão, mas também reafirma o compromisso de valorizar figuras públicas que exercem o poder com a responsabilidade que ele exige. O que o senhor tem de melhor não é apenas sua carreira na magistratura, mas o ser humano que representa”, afirmou a governadora. Celina também ressaltou a importância da atuação conjunta entre o GDF e o Judiciário para o avanço de políticas públicas: “Essa parceria resultou, por exemplo, na erradicação da fila de espera por vagas em creches, fruto de um acordo prontamente acolhido e implementado”.

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O desembargador Jair Oliveira Soares é natural de Coromandel (MG) e reside em Brasília desde 1971. Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), construiu uma trajetória sólida no serviço público, atuando como Procurador Federal, Promotor de Justiça do MPDFT e Procurador da República antes de ingressar na magistratura.

Empossado como juiz de direito substituto no TJDFT, Jair Oliveira Soares foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador em 2004. Ao longo de carreira, acumulou importantes honrarias, como a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e Territórios nos graus de Grã-Cruz e Grão-Colar.

Para o deputado Wellington Luiz (MDB), autor da proposta da homenagem, o título reconhece as relevantes contribuições do magistrado à sociedade brasiliense.