Morador da Asa Sul é preso por armazenar e compartilhar conteúdo de pedofilia

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (11/5), acusado de armazenar e compartilhar conteúdo de pedofilia na internet. Morador da Asa Sul, ele foi preso em flagrante, em casa. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/DECOR), com apoio do Instituto de Criminalística, em uma operação denominada Alerta Permanente.

Na residência do acusado, também foi cumprido mandado de busca e apreensão. Segundo investigações, o homem havia baixado e compartilhado pelo menos 485 arquivos de abuso sexual infantil. O acusado responderá, por ora, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, cujas penas máximas, se somadas, podem chegar a dez anos de reclusão. As investigações continuam para verificar se há a possibilidade de produção de material de pornografia infantil.

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