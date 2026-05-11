InícioCidades DF
Justiça

Preso ex-cantor gospel que trocou prisão domiciliar por viagem a Dubai

Condenado por estelionato e associação criminosa, André Luís dos Santos Pereira foi localizado em Cristalina (GO)

Cantor gospel foi preso após descumprir dois mandados de prisão - (crédito: Guarda Civil Municipal/Divulgação)
Cantor gospel foi preso após descumprir dois mandados de prisão - (crédito: Guarda Civil Municipal/Divulgação)

O ex-cantor gospel do DF, André Luís dos Santos Pereira, condenado por estelionato e associação criminosa, foi preso na madrugada desta segunda-feira (11/5) por agentes da Guarda Municipal de Cristalina, em Goiás. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto e, segundo as autoridades, descumpria as condições da prisão domiciliar ao realizar viagens internacionais, incluindo uma temporada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde passou a lua de mel ao lado da esposa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A prisão ocorreu após equipes da Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) receberem informações da Agência de Inteligência da GCM sobre a circulação de um foragido da Justiça em um Hyundai HB20 azul, de placa final 6E34. O veículo foi localizado por volta das 00h32 e abordado pelos agentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consultas aos sistemas policiais MPORTAL, INFOSEG e Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes identificaram dois mandados de prisão pendentes contra um dos passageiros do veículo.

O ex-cantor cumpre prisão domiciliar desde 20 de outubro de 2023, por decisão da Justiça do Distrito Federal.

André Luis ostentava uma vida de luxo enquanto deveria estar recluso em casa
André Luis ostentava uma vida de luxo enquanto deveria estar recluso em casa (foto: Reprodução/Redes sociais)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Carlos Silva e Vitória Torres
postado em 11/05/2026 13:44
SIGA
x