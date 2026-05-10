Big Box se pronuncia sobre caso de agressão no mercado da 408 Norte

Estudante da UnB mostra rosto inchado após agressão dentro do supermercado Big Box da 408 Norte - (crédito: Arquivo pessoal)

Após a denúncia de Matheus Kutsumbos, estudante da Universidade de Brasília e morador da Casa do Estudante Universitário (CEU-Unb), que disse ter sido agredido no Big Box da 408 Norte, a rede de supermercados se pronunciou neste domingo (10/5). Em nota, informou que está apurando, "com rigor", os fatos relacionados ao episódio ocorrido na unidade da Asa Norte.

“A empresa reforça que repudia qualquer forma de violência, discriminação ou desrespeito e que está colaborando com as autoridades competentes para o completo esclarecimento do caso. O Big Box reafirma seu compromisso com o respeito, a segurança e a dignidade de todas as pessoas”, diz a nota.

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O jovem de 28 anos pediu para carregar o celular na unidade, na manhã desse sábado (9/5), o que foi permitido por uma fiscal de caixa. Logo depois, ele foi abordado por um funcionário da prevenção de perdas de forma agressiva. Houve uma discussão verbal, em que o homem solicitava a retirada do menino do local, que se transformou em um caso de agressão contra Matheus.

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O funcionário havia chamado um suposto policial para lidar com a situação, e o homem agrediu o estudante com tapas e socos na parte externa e interna do estabelecimento.

Testemunhas intervieram e chamaram a polícia. “Eu estava fazendo meu pagamento quando ouvi uma gritaria. Eu não vi especificamente a agressão, mas eu vi a hostilidade de um dos homens que dizia para ele tomar cuidado que ele era policial”, conta Viviane Lima, especialista em relações institucionais e governamentais.

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Após o ocorrido, Matheus dirigiu-se à 5ª Delegacia de Polícia, onde registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, foi ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo delito.

