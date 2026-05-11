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Lotes residenciais

GDF aprova projeto que parcela solo área para 50 casas em Sobradinho II

São mais de 20 mil m² de área. Interessados na ocupação terão 180 dias para requerer a licença urbanística

GDF aprova projeto que parcela solo de espaço para mais de 50 casas em Sobradinho II - (crédito: Divulgação / Seduh-DF)
GDF aprova projeto que parcela solo de espaço para mais de 50 casas em Sobradinho II - (crédito: Divulgação / Seduh-DF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou o projeto urbanístico que parcela 20.049,18 m² de área da Villa São José, empreendimento de propriedade particular em Sobradinho II. A previsão é de que o espaço seja dividido entre 51 lotes para casas e um lote designado para equipamentos comunitários.

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Os lotes residenciais deverão ser obrigatoriamente utilizados para habitações unifamiliares, mas o uso dos espaços para atividade econômica simultânea em ambiente doméstico também é permitida, sem autorização para uso independente.

Dentre as estruturas que poderão ser incluídas no lote para equipamentos públicos, estão listadas: unidades de saúde, espaços educacionais, áreas de assistência social ou outros equipamentos públicos. Todas voltadas à prestação de serviços públicos e atividades de interesse coletivo.

O Decreto nº 48.552 foi assinado pela governadora Celina Leão e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na sexta-feira (8/5), oficializando o parcelamento. Interessados em ocupar os espaços devem realizar requerimento da licença urbanística em até 180 dias.

*Estagiário sob supervisão Márcia Machado

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 11/05/2026 15:41
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