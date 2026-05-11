Detran autua 92 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no fim de semana

Ações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal com a Polícia Militar entre sexta (8) e domingo (10) registraram 92 condutores alcoolizados e 433 infrações de trânsito - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Gabriela Cidade*

Neste fim de semana, entre sexta-feira (8/5) e domingo (10/5), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), e a Polícia Militar (PMDF) flagraram 433 infrações de trânsito em nove regiões do DF. Entre as infrações, 92 foram autuações por condução alcoolizada, 39 por condutores dirigindo sem CNH, 13 por direção de veículo com escapamento irregular e duas pelo motorista estar com o direito de dirigir suspenso.

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Durante as operações, foram realizados 1.065 testes de etilômetro em Águas Claras, Asa Sul, Asa Norte, Gama, Paranoá, Recanto das Emas, Taguatinga, Riacho Fundo e Fercal. As ações de fiscalização fazem parte do Maio Amarelo, movimento internacional para a conscientização para a segurança viária e à redução de sinistros no trânsito.