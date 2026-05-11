Roubos em ônibus tiveram queda de 52% em 2025 no Distrito Federal

Segundo o secretário de Segurança Pública interino, Alexandre Patury, o que impactou a diferença nos números foi o uso de tecnologia como reconhecimento facial e a alteração no sistema de cobrança - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Gabriela Cidade*—De acordo com o 2º Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal, foram registradas 111 ocorrências de roubo em transporte público em 2025. Já em 2024, foram 230 ocorrências. Essa diferença corresponde a uma queda de 52% em um ano.

Segundo o secretário de Segurança Pública interino, Alexandre Patury, o que impactou a diferença nos números foi o uso de tecnologia como reconhecimento facial e a alteração no sistema de cobrança. Antes de ser implementado o sistema 100% digital para pagamento da tarifa, cerca de 29% dos usuários utilizavam dinheiro físico. O GDF afirma que essa medida diminuiu a circulação de valores em espécie e por consequência a atratividade do crime.

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Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), em cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), atua na prevenção de crimes com imagens e informações sobre as rotas do transporte e câmeras de segurança dentro dos ônibus e terminais, possibilitando monitoramento.