Administração da Feira dos Importados aguarda perícia após incêndio

A administração da Feira dos Importados de Brasília informou que aguarda a conclusão da perícia técnica para identificar as causas do incêndio que atingiu lojas do bloco C na manhã desta segunda-feira (11/5). Segundo a feira, o fogo começou por volta às 5h30.

Em nota, a administração afirmou que a Brigada de Combate a Incêndio do local acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), responsável pelo combate às chamas. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e seguem atuando na fase de rescaldo (quando as chamas ainda podem voltar).

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De acordo com a administração, ainda não há um levantamento oficial sobre o número de lojas atingidas. A orientação é aguardar a finalização dos trabalhos técnicos para que as informações sejam divulgadas “de forma correta e responsável”.

Mais cedo, o CBMDF informou que o incêndio atingiu várias bancas do bloco C e exigiu o uso de linhas de mangueiras pressurizadas para evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas da feira. Não houve registro de vítimas.

A área permanece isolada para o trabalho da perícia e avaliação técnica da estrutura atingida. A expectativa é de que, após a liberação dos bombeiros, os demais blocos possam voltar a funcionar normalmente.