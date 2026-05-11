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Administração da Feira dos Importados aguarda perícia após incêndio

Incêndio atingiu lojas na manhã desta segunda-feira (11/5); área segue em fase de rescaldo (quando o fogo ainda pode voltar)

11.05.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. INCÊNDIO NA FEIRA DOS IMPORTADOS DO SIA - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )
11.05.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. INCÊNDIO NA FEIRA DOS IMPORTADOS DO SIA - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )

A administração da Feira dos Importados de Brasília informou que aguarda a conclusão da perícia técnica para identificar as causas do incêndio que atingiu lojas do bloco C na manhã desta segunda-feira (11/5). Segundo a feira, o fogo começou por volta às 5h30.

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Em nota, a administração afirmou que a Brigada de Combate a Incêndio do local acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), responsável pelo combate às chamas. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e seguem atuando na fase de rescaldo (quando as chamas ainda podem voltar).

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De acordo com a administração, ainda não há um levantamento oficial sobre o número de lojas atingidas. A orientação é aguardar a finalização dos trabalhos técnicos para que as informações sejam divulgadas “de forma correta e responsável”.

Mais cedo, o CBMDF informou que o incêndio atingiu várias bancas do bloco C e exigiu o uso de linhas de mangueiras pressurizadas para evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas da feira. Não houve registro de vítimas.

A área permanece isolada para o trabalho da perícia e avaliação técnica da estrutura atingida. A expectativa é de que, após a liberação dos bombeiros, os demais blocos possam voltar a funcionar normalmente.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Paulo Gontijo e Letícia Mouhamad
postado em 11/05/2026 15:22
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