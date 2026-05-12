DF amanhece livre de nevoeiro e com baixa chance de chuva

A terça-feira (12/5) começou com clima ameno no Distrito Federal. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcaram mínima de 15°C, trazendo aquele friozinho típico do início do dia. Ao longo da tarde, porém, a temperatura deve subir gradualmente, com máxima prevista de 28°C.

Segundo informações da meteorologista Ana Wilke, o tempo deve permanecer mais firme nesta terça, com céu aberto e poucas nuvens ao longo do dia. "A passagem da frente fria registrada ontem já perdeu força na região, reduzindo significativamente as condições para chuva", comentou a especialista.

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Ainda de acordo com Ana, existe apenas uma pequena possibilidade de pancadas isoladas, mas a tendência predominante é de estabilidade no tempo. A mudança nas condições atmosféricas contribui para um cenário mais seco e com maior presença do sol no DF.

A umidade relativa do ar pode chegar aos 45% durante a tarde. Apesar do índice não representar situação de alerta, a recomendação continua sendo manter a hidratação ao longo do dia, especialmente nos períodos mais quentes.