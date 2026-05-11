Abrigo com 60 cães é destruído em Ceilândia; polícia investiga

Moradores de Ceilândia ficaram indignados após a destruição de um “cãodomínio” mantido por uma protetora independente de animais, na última semana. O espaço, construído com recursos arrecadados por meio de doações, servia de abrigo para aproximadamente 60 cães resgatados.

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Segundo a responsável pelo local, a estrutura foi encontrada completamente destruída quando ela chegou nesta segunda-feira (11/5) para alimentar os animais.

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Além dos danos às casinhas, os cães estavam assustados e agitados diante da situação. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a protetora aparece emocionada ao relatar o prejuízo. Entre lágrimas, ela conta que todo o espaço foi erguido com o apoio de pessoas que contribuíram financeiramente para garantir melhores condições aos animais. Veja:

Até a veiculação desta matéria, não havia informações sobre a autoria do ato de vandalismo nem sobre as circunstâncias em que a destruição ocorreu.

A Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA) investiga o caso.

