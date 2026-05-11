InícioCidades DF
VANDALISMO

Abrigo com 60 cães é destruído em Ceilândia; polícia investiga

Protetora encontra abrigo destruído e cães assustados; caso gera revolta e comoção entre moradores

Vandalismo é investigado pela polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vandalismo é investigado pela polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores de Ceilândia ficaram indignados após a destruição de um “cãodomínio” mantido por uma protetora independente de animais, na última semana. O espaço, construído com recursos arrecadados por meio de doações, servia de abrigo para aproximadamente 60 cães resgatados.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a responsável pelo local, a estrutura foi encontrada completamente destruída quando ela chegou nesta segunda-feira (11/5) para alimentar os animais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além dos danos às casinhas, os cães estavam assustados e agitados diante da situação. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a protetora aparece emocionada ao relatar o prejuízo. Entre lágrimas, ela conta que todo o espaço foi erguido com o apoio de pessoas que contribuíram financeiramente para garantir melhores condições aos animais. Veja:

Até a veiculação desta matéria, não havia informações sobre a autoria do ato de vandalismo nem sobre as circunstâncias em que a destruição ocorreu.

A Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA) investiga o caso.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 11/05/2026 19:49
SIGA
x