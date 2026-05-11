PMDF inaugura primeira Sala Lilás em aeroporto do país no terminal de Brasília

Sala Lilás que será inaugurada pela PMDFé a primeira em aeroporto no país - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal inaugura nesta terça-feira (12/5), às 14h, um posto policial no Aeroporto Internacional de Brasília. A unidade marca a retomada da presença permanente da corporação no terminal, um dos principais pontos de circulação de passageiros da capital.

O espaço também abrigará a primeira Sala Lilás instalada em um aeroporto brasileiro, destinada ao acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. O ambiente foi criado para oferecer atendimento especializado e reforçar ações de proteção a vítimas em contexto de vulnerabilidade.

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Segundo a PMDF, a instalação do posto busca ampliar a atuação preventiva e ostensiva no aeroporto, além de fortalecer a integração entre segurança pública, mobilidade urbana e turismo.



A cerimônia de inauguração será realizada no mezanino do terminal, no 2º piso do aeroporto.

Serviço

Evento: inauguração do Posto Policial da PMDF e da Sala Lilás

Data: terça-feira, 12 de maio de 2026

Horário: 14h

Local: Aeroporto Internacional de Brasília