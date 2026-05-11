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PROTEÇÃO À MULHER

PMDF inaugura primeira Sala Lilás em aeroporto do país no terminal de Brasília

Espaço voltado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica funcionará no novo posto policial da corporação no aeroporto da capital

Sala Lilás que será inaugurada pela PMDFé a primeira em aeroporto no país - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Sala Lilás que será inaugurada pela PMDFé a primeira em aeroporto no país - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal inaugura nesta terça-feira (12/5), às 14h, um posto policial no Aeroporto Internacional de Brasília. A unidade marca a retomada da presença permanente da corporação no terminal, um dos principais pontos de circulação de passageiros da capital.

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O espaço também abrigará a primeira Sala Lilás instalada em um aeroporto brasileiro, destinada ao acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. O ambiente foi criado para oferecer atendimento especializado e reforçar ações de proteção a vítimas em contexto de vulnerabilidade.

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Segundo a PMDF, a instalação do posto busca ampliar a atuação preventiva e ostensiva no aeroporto, além de fortalecer a integração entre segurança pública, mobilidade urbana e turismo.

A cerimônia de inauguração será realizada no mezanino do terminal, no 2º piso do aeroporto.

Serviço
Evento: inauguração do Posto Policial da PMDF e da Sala Lilás
Data: terça-feira, 12 de maio de 2026
Horário: 14h
Local: Aeroporto Internacional de Brasília

Saiba Mais

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/05/2026 22:11
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