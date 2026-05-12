Trio é preso após sequestrar e roubar casal de idosos em Samambaia

Adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). Os outros dois homens foram levados à 26ª Delegacia de Polícia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Três homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal, em Samambaia, suspeitos de cometer roubo mediante sequestro contra dois idosos. Segundo as investigações, as vítimas foram rendidas com extrema violência durante a ação criminosa. Entre as armas do crime utilizadas para render o casal estavam duas facas.

Entre os itens recuperados estão uma televisão, um micro-ondas, celulares e outros produtos levados das vítimas. O trio ainda contava com o apoio de adolescente para ameaçar os idosos. A prisão foi realizada por equipes do GTOP 31, com apoio do serviço de inteligência da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Civil de Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os suspeitos foram localizados após trabalho integrado entre as forças de segurança na tarde de segunda-feira (11/5). Durante a ocorrência, os policiais apreenderam diversos objetos ligados ao crime, entre eles duas facas, três moletons utilizados pelos autores, bebidas alcoólicas, aparelhos eletrônicos, celulares, cigarros, dinheiro em espécie, alimentos e o veículo usado na ação.

De acordo com informações da PMDF, dos três envolvidos, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). Os outros dois homens foram levados à 26ª Delegacia de Polícia, onde o caso é investigado pela Polícia Civil.