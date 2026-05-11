PCDF prende homem que incendiou carros da ex-companheira e da mãe dela

A ex-companheira já registrou oito ocorrências contra o suspeito - (crédito: pacifico)

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta segunda-feira (11/5), a prisão preventiva de um homem indiciado pelos crimes de incêndio, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência contra uma ex-companheira.

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A ação ocorreu em Arniqueira, por meio de uma equipe da Secretaria de Atendimento à Mulher (SAM) da 21ª Delegacia de Polícia. De acordo com a investigação, entre a 0h e a 0h37 de sexta-feira (8/5), durante a vigência de medidas protetivas, o homem ateou fogo em dois veículos, um pertencente à antiga parceira e outro à mãe dela.

O homem estaria perseguindo a vítima e teria feito uma série de ameaças de morte a ela. O autor possui passagens por porte ilegal de arma de fogo. A ex-companheira já registrou oito ocorrências contra o suspeito.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho