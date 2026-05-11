Detran flagra14 motoristas sob efeito de álcool na região do Lago Paranoá

Durante a operação Ancoragem, realizada nesse domingo (11/05) pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e pela Marinha do Brasil, foram flagrados 14 motoristas dirigindo após terem ingerido bebidas alcoólicas. Foram feitas 80 abordagens com o objetivo de identificar condutores dirigindo sob a influência de álcool depois de desembarcarem em marinas na região do Lago Paranoá.
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A operação, das 17h30 às 20h30, foi feita perto das marinas Lake Deck, JR Mecânica Náutica e Cia Lake. O empenho de realizar a fiscalização surgiu depois de levantamento prévio feito pela Marinha que indicava que vários possíveis condutores dirigiam depois de consumir bebidas em eventos nas embarcações.
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Também foram flagrados três condutores inabilitados, um com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e dois veículos com escapamento irregular. Foram feitas ainda cinco autuações por infrações diversas.
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