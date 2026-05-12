Plano de apoio aos feirantes inclui isenção de taxas e reconstrução de lojas

A Cooperativa dos Empresários da Feira dos Importados de Brasília (COOPERFIM) anunciou, nesta terça-feira (12/5), que assumirá a reconstrução total das 27 lojas destruídas pelo incêndio. A medida visa a agilizar o retorno dos lojistas, utilizando um modelo de contratação centralizada já adotado em incidentes anteriores. Para garantir o sustento das famílias atingidas, a administração planeja instalar stands provisórios nos corredores centrais da feira.

Como forma de alívio financeiro, o vice-presidente da feira, Absalão Calado, confirmou a suspensão das taxas mensais dos cooperados que perderam suas bancas. “A taxa é o mínimo diante do prejuízo que tiveram. Vamos suspender até que voltem a trabalhar”, afirmou. Ele ressaltou que as imagens de segurança já foram entregues à Polícia Civil e que, embora existam suposições sobre aparelhos ligados, a causa oficial depende da perícia.

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No campo técnico, a avaliação é otimista. O calculista Welder Silva de Miranda, responsável pelo projeto da feira, explicou que o fogo ficou concentrado e não comprometeu a estrutura do bloco. "A geometria das bancas ajudou a proteger o teto. É algo localizado, que não compromete de jeito nenhum", pontuou. Segundo Miranda, a recuperação das tesouras metálicas deve levar, no máximo, 15 dias para não prejudicar o fluxo do centro comercial, que possui 24 mil m².

A assessoria da feira destacou que o projeto de combate a incêndio é realizado por etapas devido ao alto custo, mas que fases cruciais, como a subestação de energia setorizada e reservatórios com 240 mil litros de água, foram fundamentais para que o fogo não se alastrasse por todo o Bloco C, que abriga cerca de 500 lojas. Os próximos passos do projeto preveem a instalação de sprinklers e novos sistemas de CO2 em toda a área.

Entenda

Um incêndio de grandes proporções atingiu o bloco C da Feira dos Importados de Brasília nessa segunda-feira (11/5), por volta das 5h30. As chamas, que mobilizaram várias equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), atingiram 40 lojas, sendo que 27 delas tiveram perda total. Apesar dos prejuízos, não houve vítimas.

Nos demais blocos da feira, o movimento de clientes e lojistas segue o fluxo normal. A perícia técnica foi realizada, e o laudo oficial com as causas do incêndio deve ser divulgado em até 30 dias. Até o momento, a principal suspeita é de que um aparelho deixado ligado tenha provocado um curto-circuito durante a madrugada.