Suspeita é de curto-circuito em aparelho ligado na Feira dos Importados

O advogado da Feira dos Importados de Brasília (FIB), Rodrigo Dutra, informou que 28 bancas foram danificadas pelo incêndio que atingiu o bloco C do centro comercial na manhã desta segunda-feira (11/5). Segundo ele, as primeiras informações indicam que um aparelho elétrico deixado ligado por um feirante pode ter sofrido um curto-circuito e iniciado as chamas.

Dutra ressaltou, no entanto, que a informação ainda é preliminar e não representa a conclusão oficial da perícia técnica. O laudo que deverá apontar as causas do incêndio tem previsão de conclusão em cerca de 30 dias.

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O incêndio começou às 5h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As chamas atingiram lojas do bloco C, necessitando da atuação rápida da brigada da própria feira e dos bombeiros para evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas do centro comercial.

Após controlar o incêndio, os militares permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo e isolamento da área atingida. Não houve registro de vítimas. Ao longo da tarde, comerciantes acompanharam apreensivos a movimentação na entrada da feira, ainda sem acesso às bancas afetadas.

Segundo Rodrigo Dutra, a partir desta terça-feira (12/5), a administração da feira deve iniciar conversas com o sindicato e representantes dos feirantes para discutir como será conduzido o apoio aos comerciantes prejudicados pelo incêndio.

A área segue interditada para os trabalhos da perícia e avaliação estrutural do bloco atingido.