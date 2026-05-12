Proposta de delação de PHC ainda está em construção

informação de que deputados da base teriam recebido suposta mesada de R$ 150 mil ligada ao Banco Master - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A proposta de delação envolvendo Paulo Henrique Costa ainda está sendo construída pela defesa, segundo informações obtidas pelo Correio. Nos bastidores, advogados seguem realizando reuniões com PHC para definir quais informações poderão integrar o material a ser apresentado à Polícia Federal.

De acordo com apuração da reportagem, a equipe jurídica avalia documentos, registros e conversas por aplicativos de mensagens que poderiam servir como elementos da possível colaboração. Após essa triagem, o conteúdo deverá ser encaminhado à PF para análise das autoridades.

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Apesar de ainda não ter sido formalizada, a proposta já estaria em estágio avançado nas negociações entre Paulo Henrique Costa e os advogados. A expectativa, segundo fontes ouvidas pelo jornal, é de que o material seja enviado à Polícia Federal dentro de poucos dias.

Até o momento não houve divulgação oficial sobre eventual homologação de acordo de colaboração ou abertura de procedimento formal com base no material que está sendo preparado.