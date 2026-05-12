InícioCidades DF
BRB/MASTER

Proposta de delação de PHC ainda está em construção

Segundo apuração do Correio, não haveria delações formalizadas à Polícia Federal envolvendo repasses mensais atribuídos ao Banco Master

informação de que deputados da base teriam recebido suposta mesada de R$ 150 mil ligada ao Banco Master - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)
informação de que deputados da base teriam recebido suposta mesada de R$ 150 mil ligada ao Banco Master - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A proposta de delação envolvendo Paulo Henrique Costa ainda está sendo construída pela defesa, segundo informações obtidas pelo Correio. Nos bastidores, advogados seguem realizando reuniões com PHC para definir quais informações poderão integrar o material a ser apresentado à Polícia Federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com apuração da reportagem, a equipe jurídica avalia documentos, registros e conversas por aplicativos de mensagens que poderiam servir como elementos da possível colaboração. Após essa triagem, o conteúdo deverá ser encaminhado à PF para análise das autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Apesar de ainda não ter sido formalizada, a proposta já estaria em estágio avançado nas negociações entre Paulo Henrique Costa e os advogados. A expectativa, segundo fontes ouvidas pelo jornal, é de que o material seja enviado à Polícia Federal dentro de poucos dias.

Até o momento não houve divulgação oficial sobre eventual homologação de acordo de colaboração ou abertura de procedimento formal com base no material que está sendo preparado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Paulo Gontijo e Renato Souza
postado em 12/05/2026 15:39 / atualizado em 12/05/2026 15:40
SIGA
x