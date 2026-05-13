InícioCidades DF
LOTERIAS

Nova chance! Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 60 milhões

Sorteio vai acontecer nesta quinta (14/5), às 21h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 17, 19, 27, 32, 38 e 44. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que será feito na quinta-feira (14/5).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A modalidade da quina teve 89 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 23.778,68. A quadra registrou 5.035 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 692,83.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Saiba Mais

%MCEPASTEBIN%

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/05/2026 08:38 / atualizado em 13/05/2026 08:39
SIGA
x