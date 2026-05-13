Nova chance! Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 60 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 17, 19, 27, 32, 38 e 44. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que será feito na quinta-feira (14/5).

A modalidade da quina teve 89 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 23.778,68. A quadra registrou 5.035 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 692,83.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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