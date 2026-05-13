DF abre mais de mil vagas de emprego nesta quarta-feira (13/5)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (13/5), 1.036 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional. Os salários oferecidos chegam a R$ 4,5 mil.
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Entre os destaques estão duas oportunidades para mecânico de motor a diesel e mecânico eletricista de automóveis no Setor Habitacional Vicente Pires. As funções exigem ensino fundamental completo e experiência na área.
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Os interessados podem participar dos processos seletivos por meio do cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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