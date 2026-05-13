Falta de energia atinge regiões de Samambaia e Lago Norte nesta quarta-feira (13/5)

Moradores de áreas de Samambaia e do Lago Norte terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quarta-feira (13/5) para a realização de serviços de modernização e manutenção da rede elétrica.
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Em Samambaia, o desligamento está previsto entre 9h e 15h, na QR 305. Já no Lago Norte, os trabalhos ocorrerão das 10h às 16h, no Núcleo Rural Boa Esperança II.
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Segundo a concessionária, as interrupções são necessárias para garantir a segurança das equipes de campo durante os serviços.
Em situações de falta de energia por mais tempo ou outras ocorrências na rede, a orientação é entrar em contato com a central de atendimento da Neoenergia pelo telefone 116.
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