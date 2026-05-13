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ENERGIA ELÉTRICA

Falta de energia atinge regiões de Samambaia e Lago Norte nesta quarta-feira (13/5)

Desligamentos temporários ocorrerão para garantir segurança durante serviços de melhoria na rede elétrica

Locais que serão afetados são a QR 305 na Samambaia Sul, e o Núcleo Rural Boa Esperança II, no Lago Norte - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Locais que serão afetados são a QR 305 na Samambaia Sul, e o Núcleo Rural Boa Esperança II, no Lago Norte - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

 Moradores de áreas de Samambaia e do Lago Norte terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quarta-feira (13/5) para a realização de serviços de modernização e manutenção da rede elétrica.

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Em Samambaia, o desligamento está previsto entre 9h e 15h, na QR 305. Já no Lago Norte, os trabalhos ocorrerão das 10h às 16h, no Núcleo Rural Boa Esperança II.

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Segundo a concessionária, as interrupções são necessárias para garantir a segurança das equipes de campo durante os serviços.

Em situações de falta de energia por mais tempo ou outras ocorrências na rede, a orientação é entrar em contato com a central de atendimento da Neoenergia pelo telefone 116.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 13/05/2026 06:00
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