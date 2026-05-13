Mulher fica ferida após colisão do carro com ônibus e caminhão

Uma mulher ficou ferida após colisão envolvendo seu carro, um ônibus e um caminhão, na DF-440, KM 17, local conhecido como Rota do Cavalo, na região de Sobradinho. Após o sinistro, ela encontrava-se consciente, porém desorientada, e foi transportada a uma unidade hospitalar, em protocolo de trauma.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta terça-feira (12/5), às 19h02, para atender a ocorrência de colisão de veículos. Para o atendimento, foram encaminhadas três viaturas de socorro.

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No local, as equipes de emergência atenderam a condutora do veículo que sofreu ferimentos leves, sendo prontamente atendida pelas equipes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pela guarda do local e dos veículos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.