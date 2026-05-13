Celina assina ordens de serviço para obras de infraestrutura em São Sebastião

As ordens de serviços assinadas nesta quarta-feira (13/5) contemplam regiões como Bela Vista, Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila do Boa e Parque dos Ipês (Crixás) - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora Celina Leão (PP) assinou as ordens de serviço para o início de importantes obras de infraestrutura e iluminação pública em São Sebastião, nesta quarta-feira (13/5). As ações contemplam regiões como Bela Vista, Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila do Boa e Parque dos Ipês (Crixás), atendendo demandas antigas da população.

Os investimentos incluem obras de pavimentação, drenagem e expansão da iluminação pública, com recursos que somam quase R$ 10 milhões apenas nas intervenções viárias, além de mais de R$ 700 mil destinados à instalação de novas luminárias LED.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Secretário de Obras destaca investimentos em infraestrutura

Durante a solenidade, Celina Leão destacou que as obras representam o atendimento de reivindicações antigas da comunidade. “São bairros que esperavam há muito tempo por essas melhorias. A comunidade aguardava essa iluminação pública e agora estamos trazendo mais segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou a governadora.

Entre as principais intervenções está a pavimentação do bairro Bela Vista, onde serão executados serviços de drenagem e asfaltamento em ruas que ainda não possuíam infraestrutura urbana completa.

Segundo a governadora, serão aproximadamente 5km de pavimentação divididos entre o Bela Vista e a ligação entre a DF-473 e o Morro da Cruz. “Tínhamos uma área asfaltada e um núcleo de ruas sem asfalto, o que era uma injustiça com os moradores. Estamos resolvendo isso agora”, declarou Celina.

As obras no Bela Vista incluem cerca de 2,5km de pavimentação. Já a ligação entre a DF-473 e o Morro da Cruz também receberá infraestrutura completa de 3km, criando uma importante rota alternativa para a região. A previsão é que as obras de drenagem e pavimentação sejam concluídas em até seis meses.

Presidente da Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap), Fernando Leite afirmou que as intervenções atendem a uma demanda histórica da população de São Sebastião. “É um sonho muito antigo dessa comunidade, uma demanda de mais de 20 anos. São obras essenciais para a região e que vão trazer dignidade e mais mobilidade para os moradores”, ressaltou.

Fernando Leite destacou ainda que as obras são de grande complexidade devido à topografia da região, exigindo sistemas adequados de drenagem para garantir a durabilidade do pavimento. “É uma região que exige um trabalho cuidadoso de drenagem e infraestrutura. Mesmo com as dificuldades financeiras, a governadora determinou prioridade para essas obras”, afirmou.

Segundo ele, os investimentos nas obras do Bela Vista e da ligação entre o Morro da Cruz e a DF-473 chegam a R$ 9,6 milhões.

Iluminação pública

Além das obras viárias, o governo também autorizou a expansão da iluminação pública em áreas que nunca haviam recebido o serviço. As ações contemplam Capão Comprido, Vila do Boa e Parque dos Ipês.

Ao todo, serão implantados 575 novos pontos de iluminação pública e instaladas 598 luminárias LED. As obras serão executadas em cinco etapas, com previsão de início nesta quarta (13/5) e conclusão até 30 de junho.

Os investimentos ultrapassam R$ 700 mil. No Capão Comprido, serão implantados aproximadamente 434 novos pontos de iluminação e mais de 430 luminárias LED, com investimento superior a R$ 328 mil. O Parque dos Ipês receberá 99 novas luminárias LED, além de pontos ornamentais e rede aérea, em um investimento estimado em R$ 358 mil. Na Vila do Boa, serão instalados 65 novos pontos de iluminação pública.

O administrador regional de São Sebastião, Valmir José, comemorou o início das obras e destacou o impacto direto na vida da população. “O bairro Bela Vista aguardava há anos pela implantação desse asfalto. Essas obras vão beneficiar milhares de pessoas, além de melhorar o transporte escolar e a circulação do transporte público”, disse.