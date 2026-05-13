Águas de Oxalá inicia segunda edição com rituais de lavagem e oficinas no DF

O projeto Águas de Oxalá retorna ao calendário cultural do Distrito Federal para a segunda edição, reafirmando a importância dos rituais de lavagem como símbolo de resistência e identidade. Entre os meses de maio e junho, a iniciativa promoverá uma série de oficinas e celebrações abertas ao público em Samambaia, Pôr do Sol, Núcleo Bandeirante e Candangolândia. O objetivo central é fortalecer o diálogo contra a intolerância religiosa e preservar o legado ancestral das religiões de matriz africana.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Idealizado por Mãe Francys Baiana do Acarajé (Doné Francys de Oyá), autoridade religiosa com 18 anos de trajetória, o projeto utiliza a água de cheiro e as ervas sagradas como instrumentos de purificação e renovação dos caminhos. "Cada lavagem é um chamado à paz, mas também um posicionamento: nossas culturas seguem vivas e são parte indissociável da história do Brasil", destaca Mãe Francys. A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A programação é dividida em duas frentes. Nas oficinas gratuitas, com duração de 20 horas, as aulas abordam a história, musicalidade, indumentárias e a culinária dos rituais. Grupos de 20 pessoas participam durante a semana para se prepararem para o ato público.
Já nos rituais de lavagem, abertos à comunidade nos fins de semana, os cortejos são guiados pelos orixás Oxalá, Iemanjá e Oxum. Vestidos de branco e ao som de atabaques, os participantes realizam a lavagem simbólica de espaços culturais e institutos parceiros.
Os rituais de lavagem, que têm como expoente máximo a Lavagem do Bonfim na Bahia, representam no projeto uma expressão viva do sincretismo brasileiro, unindo elementos do candomblé e do catolicismo. No DF, o Águas de Oxalá se consolida como um espaço democrático, no qual professores voluntários e a comunidade exercitam metodologias de ensino interdisciplinares e a valorização da herança africana.
Serviço
Águas de Oxalá
Início: a partir de 12 de maio.
Locais: Complexo Cultural de Samambaia, Associação Papo de Mãe, Chácara do Pai Jorge, Instituto Nacional das Religiões e Culturas Afro-Brasileiras, Museu Vivo da Memória Candanga e Instituto Criar Mulher.
Inscrições: gratuitas, realizadas nos locais das oficinas ou via Sympla.