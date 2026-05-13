Três vítimas ficam em estado grave após colisão na BR-070

O sentido Plano Piloto da BR-070 foi completamente interditado durante a operação - (crédito: Divulgação / CBMDF)

A colisão entre dois veículos deixou três vítimas em estado grave, nesta quarta-feira (13/5), por volta das 13h, na BR-070, altura do Setor de Oficinas H Norte, em Taguatinga.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Ao chegarem no local, as equipes encontraram três vítimas envolvidas, duas em um BYD e uma em um Renault Clio. As três foram resgatadas em estado grave e encaminhadas para unidades hospitalares depois de serem avaliadas seguindo o protocolo de trauma.



O sentido Plano Piloto da BR-070 foi completamente interditado durante a operação. Os bombeiros também acionaram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e mantiveram a via fechada para aguardar a chegada dos agentes periciais.

A manutenção do local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho