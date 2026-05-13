Comércio do DF tem alta acima da média nacional; informática lidera

As vendas de móveis e eletrodomésticos também apresentaram resultado positivo. O setor registrou alta de 24,1%, marcando o terceiro crescimento consecutivo - (crédito: Marcos Michelin/EM)

O comércio varejista do Distrito Federal registrou crescimento de 2,7% em março de 2026 na comparação com fevereiro, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado ficou acima da média nacional, que ficou em 0,5% no mesmo período. As informações são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (13/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com março de 2025, o volume de vendas no varejo do DF aumentou 11,7%. No acumulado do ano, a alta chegou a 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o resultado acumulado em 12 meses aponta crescimento de 5%.

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Os dados mostram um cenário de expansão em diferentes segmentos do comércio local. Dos oito grupamentos pesquisados pelo IBGE, sete registraram crescimento nas vendas em março deste ano frente ao mesmo mês de 2025.

Informática lidera crescimento das vendas

O maior avanço foi observado no segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que teve alta de 56,6%. Segundo o levantamento, o setor voltou a crescer de forma expressiva após registrar quedas consecutivas desde dezembro de 2025.

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Outro destaque foi o grupamento de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que avançou 37,6%. O segmento mantém trajetória de crescimento desde abril do ano passado.

As vendas de móveis e eletrodomésticos também apresentaram resultado positivo. O setor registrou alta de 24,1%, marcando o terceiro crescimento consecutivo.

O segmento de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu 14,2% em março. O resultado representa uma recuperação após a primeira queda registrada no mês anterior desde março de 2025.

Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos tiveram expansão de 10,3%. O setor segue em alta desde maio do ano passado.

O grupo formado por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançou 9,5%, mantendo crescimento contínuo desde abril de 2025.

O setor de tecidos, vestuário e calçados também voltou a crescer. O avanço foi de 5% após uma sequência de quedas.

Combustíveis mantêm trajetória de queda

Entre os segmentos analisados, apenas combustíveis e lubrificantes apresentou retração. O setor teve queda de 0,2% em março na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

De acordo com a pesquisa, o segmento acumula resultados negativos desde junho de 2025.

Varejo ampliado também registra alta

O levantamento do IBGE também analisou o chamado comércio varejista ampliado, que inclui atividades ligadas a veículos, motos, peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Nesse recorte, o volume de vendas no Distrito Federal cresceu 0,8% em março na comparação com fevereiro. Frente ao mesmo mês de 2025, a alta foi de 12,2%.

A receita nominal de vendas do comércio varejista no DF também apresentou crescimento. Em março, houve aumento de 2,9% em relação ao mês anterior, considerando os dados com ajuste sazonal. Na comparação anual, a alta foi de 13,4%.

Pesquisa acompanha desempenho do comércio

A Pesquisa Mensal de Comércio acompanha o comportamento do comércio varejista no país desde 1995. O estudo considera empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas e cuja principal atividade seja o comércio varejista.

A pesquisa divulga mensalmente informações sobre volume de vendas e receita nominal tanto do varejo tradicional quanto do varejo ampliado, que inclui setores ligados a automóveis e materiais de construção. Segundo o IBGE, a próxima divulgação da PMC, referente aos dados de abril de 2026, está prevista para 16 de junho.