Criança precisa de doação de sangue para cirurgia complexa

Ana Liz fará uma cirurgia complexa no próximo dia 19 e precisa de doação de sangue - (crédito: Arquivo pessoal)

A família da pequena Ana Liz de Jesus, de apenas 3 anos, corre contra o tempo para garantir o estoque de sangue necessário para uma cirurgia neurológica e ortopédica de alta complexidade. Moradora de Planaltina, a criança será submetida ao procedimento no próximo dia 19 de maio, na Rede Sarah, para tratar uma escoliose severa que compromete seus movimentos. Embora Ana precise do sangue tipo O+, doações de qualquer tipo sanguíneo são fundamentais para repor o banco de sangue do Hemocentro de Brasília.

Leia também: Queda de doações de sangue deixa estoques críticos no Hemocentro

A jornada de Ana Liz começou cedo. Sua mãe, Jaqueline Pádua, 29, percebeu que algo estava errado quando a filha ainda era bebê. "A Ana chorava muito sempre que passávamos as mãos nas costas dela. Eu sentia um pequeno desvio toda vez que ia dar o banho", relembra. Após um raio-X confirmar a escoliose, a menina passou a ser acompanhada pela Rede Sarah. No entanto, a cirurgia precisou ser adiada até que a estrutura óssea da criança tivesse tamanho suficiente para suportar os pinos necessários.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso tornou-se urgente no início deste ano. "A última ressonância, em janeiro, mostrou que a escoliose avançou muito. Ela já estava começando a puxar a perninha direita e um exame confirmou que ela está perdendo a sensibilidade", explica a mãe. A curvatura da coluna está comprimindo a medula óssea e causando dores constantes.





Esperança

O objetivo principal da cirurgia é a descompressão medular para evitar que a menina perca permanentemente a capacidade de andar. Jaqueline não esconde o receio diante dos riscos neurológicos explicados pelos médicos, mas reforça que a operação é a única saída. "O doutor explicou que, se não fizer a operação, ela perde os movimentos das pernas e depois dos braços. É uma cirurgia delicada porque mexe perto da medula, mas ela precisa disso para se recuperar".

Para que o procedimento ocorra com segurança, a rede de apoio em Planaltina e em todo o DF se uniu em uma corrente de solidariedade. "A Ana corre, anda, brinca como qualquer criança, mas sente dores. Precisamos dessa doação para que ela continue tendo sua infância", diz Jaqueline.

Confira como ajudar Ana Liz (foto: Divulgação)

Saiba como ajudar



As doações devem ser feitas no Hemocentro de Brasília, no Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN). Para que a doação seja contabilizada para a paciente, é necessário informar o nome completo dela no momento do cadastro.

Paciente: Ana Liz de Jesus Pádua Lima

Hospital da cirurgia: Hospital Sarah Centro (W3 Sul)

Onde doar: Hemocentro de Brasília (ao lado do Hran)

Tipo sanguíneo: preferencialmente O+ (mas todos são aceitos para reposição)

Agendamento: deve ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2.

Mais informações: 61 99372-5222 (contato de Jaqueline) ou o Instagram @paduaanaliz

Requisitos básicos para doar:

Ter entre 16 e 69 anos de idade.

Pesar mais de 51 kg e ter IMC maior ou igual a 18,5.

Estar bem alimentado (evitar alimentação gordurosa 4 horas antes).

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Apresentar documento oficial com foto.

Ana Liz tem 3 anos e fará uma cirurgia para corrigir uma escoliose (foto: Arquivo pessoal)