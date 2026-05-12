MPDFT quer pena maior para condenado por matar 17 gatos

Pablo Stuart Fernandes Carvalho foi sentenciado a nove anos de prisão - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recorreu da condenação do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, sentenciado a nove anos de prisão por maus-tratos contra 17 gatos adotados no DF. A apelação foi apresentada nesta terça-feira (12/5) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), com pedido de aumento da pena para mais de 46 anos de reclusão.

A ação foi apresentada pela 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema), que contesta a forma como a pena foi calculada pela 2ª Vara Criminal de Santa Maria. Segundo o MPDFT, os crimes deveriam ser considerados individualmente, e não tratados como continuidade delitiva, o que reduziu a condenação aplicada ao réu.

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De acordo com a Promotoria, os maus-tratos ocorreram em momentos diferentes, ao longo de aproximadamente seis meses, entre setembro de 2024 e março de 2025, o que descaracterizaria a ideia de um único crime continuado. O órgão sustenta que cada adoção envolveu novas estratégias de fraude e manipulação para conquistar a confiança de protetores e ONGs responsáveis pelos animais.

A Promotoria também destaca que os intervalos entre os crimes ultrapassaram, em alguns casos, 30 dias, referência utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para caracterizar continuidade delitiva.

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Entre os animais citados no processo estão Pietra, Rafinha, Lara, Tchuco, Maia, Juli, Mexerica, Titico, Tigrezinho, Clarisse, Odin, Tico, Tetê e Joey. “Cada gato vitimado deve ser reconhecido como vítima autônoma enquanto ser senciente, conceito jurídico e ético que reconhece a capacidade de sentir dor, sofrimento e angústia.”

Além do aumento da pena, o Ministério Público pede a manutenção das demais medidas impostas na sentença, como o regime inicial fechado, a proibição definitiva de guarda de animais, especialmente felinos, e a inclusão do nome do réu no Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos (Sinpatinhas).