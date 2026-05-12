Bancários fazem mobilização pelo BRB nesta quarta-feira (13/5)

O Sindicato dos Bancários de Brasília promove, nesta quarta-feira (13/5), um ato em defesa do Banco de Brasília (BRB). A mobilização ocorrerá entre 8h e 11h, em frente ao Palácio do Buriti, e pretende pressionar o Governo do Distrito Federal (GDF) a cumprir exigências técnicas ligadas ao processo de recuperação financeira da instituição.

Segundo a entidade, o objetivo é cobrar medidas que assegurem a recomposição do capital regulatório e da liquidez do banco, além da apresentação de um plano consistente de capitalização. O sindicato afirma que cerca de oito mil trabalhadores possuem vínculo com o BRB e acompanham com preocupação os desdobramentos da crise envolvendo operações com o extinto Banco Master.

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Na avaliação da categoria, o GDF, como acionista controlador da instituição, precisa detalhar as fontes de recursos, os valores previstos e os prazos para os aportes financeiros necessários à recuperação do banco.

O diretor do sindicato, Ivan Amarante, afirmou que a manifestação também busca defender a manutenção do caráter público do BRB. Para ele, a crise atual está relacionada a falhas de governança e descumprimento de regras de controle.

A mobilização ocorre em meio às discussões sobre o processo de capitalização do banco e à pressão para apresentação do balanço financeiro auditado da instituição até o fim deste mês.