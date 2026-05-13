"Operação Sossego" recolhe sete motocicletas e registra 42 infrações

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) deflagrou, na noite desta terça-feira (12/5), uma nova edição da Operação Sossego na região do Sol Nascente. Durante a ação, 170 motocicletas foram abordadas e 42 infrações de trânsito foram registradas. Sete veículos foram recolhidos.

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Ao todo, dez motociclistas foram autuados por conduzir veículo com escapamento irregular, oito por dirigir sem habilitação, seis por conduzir com CNH vencida por mais de 30 dias e quatro com o sistema de iluminação do veículo alterado. Além dessas, também foram registradas 14 autuações por outras infrações variadas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo com irregularidades conta como infração grave, sujeita à multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e resulta na retenção do veículo.

A ação tem como objetivo remover veículos irregulares de circulação, com enfoque em motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Dessa maneira, os agentes buscam reforçar a segurança no trânsito e reduzir a poluição.

*Estagiário sob supervisão Márcia Machado