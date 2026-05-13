Sobradinho completa 66 anos e divulga eventos até 16 de maio; confira

Aniversário de 66 anos de Sobradinho. Vista geral da cidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O dia 13 de maio marca oficialmente a data de aniversário da cidade de Sobradinho, que completa 66 anos nesta quarta-feira (13/5). Apesar de ter sido oficializada em 1967, o local foi fundado oficialmente nesse mesmo dia, em 1960, e hoje é lar de aproximadamente 70,6 mil habitantes, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2024).

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A administração regional de Sobradinho montou um cronograma especial de eventos que ocorrem entre os dias 13 e 16 deste mês em celebração do aniversário da cidade. Confira a programação:

13 de maio (quarta-feira): Momento cívico, às 9h, com corte de bolo especial para a data do aniversário. Às 19h também haverá uma missa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima na Quadra 08.

14 de maio (quinta-feira): Haverá, às 19h, uma edição especial do "Só de Passagem", evento musical gratuito de jazz, MPB e reggae na Praça Teodoro Freire, também na Quadra 08.



16 de maio (sábado): Às 9h, ocorrerá um evento da saúde no Materno Infantil da Quadra 01. O último evento planejado é um Culto de Ação de Graças às 19h, na Igreja Batista do Calvário, na Quadra 02.

História

O nome do local surgiu por um acaso. Os relatos dizem que, na época de sua fundação, costumava-se instalar uma cruz para demarcar as propriedades da região. Então, em uma dessas, um João-de-barro teria construído duas casinhas empilhadas em um dos braços da cruz, o que levou os moradores a chamarem o lugar de "Sobradinho do Cruzeiro" e, depois, apenas Sobradinho. O riacho local também mudou de nome para se tornar o Córrego de Sobradinho.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates