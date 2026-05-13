Cerimônia abre Jogos Escolares do DF 2026 nesta quarta (13/5)

Ginásio de Esportes do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CECAF) - (crédito: Felipe de Noronha/SEEDF)

Os Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF) 2026 iniciaram nesta quarta-feira (13/5), com uma cerimônia de abertura no Ginásio de Esportes do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CECAF). A competição vai reunir cerca de 1.500 estudantes-atletas das redes pública e privada de ensino, que disputarão o torneio entre si.

Promovidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Subsecretaria de Educação Básica, os Jogos Escolares são considerados uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte educacional no DF. A competição busca fomentar a prática esportiva nas escolas e incentivar valores como inclusão, convivência, respeito e formação cidadã.

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A cerimônia de abertura contou com apresentações culturais, juramentos de atletas e árbitros e o tradicional acendimento da pira olímpica, momento que simboliza o espírito esportivo e o início das disputas. Segundo a pasta, a programação foi organizada para destacar os valores olímpicos e reforçar o papel do esporte como ferramenta de transformação social e educacional.

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Para a secretária de Educação, Iêdes Braga, os Jogos Escolares representam mais do que uma competição. “Jogos Escolares é um momento muito importante para nós, da Secretaria de Educação, porque é uma oportunidade de a gente reunir jovens que estão no dia a dia das suas escolas aprendendo várias modalidades. Além disso, é efetivamente uma forma de traduzir aquilo que a gente acredita como uma educação integral”, destacou a secretária.

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A gestora também ressaltou o impacto social da competição no ambiente escolar. “Os Jogos Escolares preparam para convivência saudável. A gente vê estudantes que se relacionam melhor com os outros e vê também que daqui desse espaço surgem grandes atletas que vão representar não somente o Distrito Federal, mas o nosso Brasil em competições, inclusive internacionais”, afirmou.

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O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, também falou da importância da competição para a juventude do DF. “Os Jogos Escolares têm um impacto que vai além das quadras. É aqui que muitos jovens vivem as primeiras experiências no esporte, aprendem sobre disciplina, convivência, superação e começam a sonhar mais alto.