Torcedor da organizada do Gama é brutalmente agredido por rivais; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram uma agressão brutal a um torcedor da organizada Ira Jovem Gama. A vítima foi atacada com chutes e socos por cinco homens integrantes de outra torcida, logo após a partida de futebol no Estádio Bezerrão. Nessa quarta-feira (13/5), policiais civis chegaram ao encalço dos autores. Eles foram presos em Ceilândia. Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime ocorreu no fim de fevereiro, no meio da rua. Imagens mostram o torcedor a pé e sozinho na calçada, quando o quinteto chega em um carro branco e estaciona. Todos descem. Com blusas pretas, partem para cima da vítima com violência. Depois fogem. Segundo a polícia, o grupo roubou o celular do rapaz.

Em perfis das redes sociais analisados pela polícia, rivais publicam fotos com camisetas de torcedores, como forma de intimidação. Para os investigadores, o objeto é tido como “troféu”.

Leia também: Advogado é preso por explorar sexualmente filhas de investigada

O delegado William Ricardo, adjunto da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), alerta. “Ações violentas praticadas por indivíduos que se deslocam para a cidade do Gama em dias de jogos não serão toleradas. Fazemos o monitoramento desses grupos, com foco especial em eventos esportivos, visando identificar e neutralizar comportamentos criminosos associados a torcidas”, afirmou.