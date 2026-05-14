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Torcedor da organizada do Gama é brutalmente agredido por rivais; veja vídeo

Imagens mostram o torcedor a pé e sozinho na calçada, quando o quinteto chega em um carro branco e estaciona. Todos descem e partem para cima da vítima com violência

Torcedor da organizada do Gama foi brutalmente agredido por rivais - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCDF)
Torcedor da organizada do Gama foi brutalmente agredido por rivais - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCDF)

Câmeras de segurança registraram uma agressão brutal a um torcedor da organizada Ira Jovem Gama. A vítima foi atacada com chutes e socos por cinco homens integrantes de outra torcida, logo após a partida de futebol no Estádio Bezerrão. Nessa quarta-feira (13/5), policiais civis chegaram ao encalço dos autores. Eles foram presos em Ceilândia. Veja o vídeo: 

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O crime ocorreu no fim de fevereiro, no meio da rua. Imagens mostram o torcedor a pé e sozinho na calçada, quando o quinteto chega em um carro branco e estaciona. Todos descem. Com blusas pretas, partem para cima da vítima com violência. Depois fogem. Segundo a polícia, o grupo roubou o celular do rapaz.

Em perfis das redes sociais analisados pela polícia, rivais publicam fotos com camisetas de torcedores, como forma de intimidação. Para os investigadores, o objeto é tido como “troféu”.

O delegado William Ricardo, adjunto da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), alerta. “Ações violentas praticadas por indivíduos que se deslocam para a cidade do Gama em dias de jogos não serão toleradas. Fazemos o monitoramento desses grupos, com foco especial em eventos esportivos, visando identificar e neutralizar comportamentos criminosos associados a torcidas”, afirmou.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/05/2026 09:47
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