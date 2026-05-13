DF renova emergência zoossanitária para prevenir gripe aviária

O Governo do Distrito Federal (GDF) renovou a situação de emergência zoossanitária para prevenção da influenza aviária, conhecida como gripe aviária. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (13/5).
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Com a decisão, ficam mantidas as ações de fiscalização, monitoramento e preparação para eventuais ocorrências da doença no DF enquanto permanecer em vigor o estado de emergência nacional decretado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
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O decreto, assinado pela governadora Celina Leão (PP), altera a redação do antigo decreto, publicado em 2023, que estabelecia prazo inicial de 180 dias para a situação de emergência zoossanitária no DF.
A nova redação determina que a medida permanecerá válida enquanto durar a emergência sanitária nacional relacionada à circulação do vírus da influenza aviária H5N1 no país.
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