DF renova emergência zoossanitária para prevenir gripe aviária

Em maio do ano passado, o Zoológico de Brasília teve que fechar acessos e dedetizar carros autorizados devido a casos de gripe aviária - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) renovou a situação de emergência zoossanitária para prevenção da influenza aviária, conhecida como gripe aviária. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (13/5).

Com a decisão, ficam mantidas as ações de fiscalização, monitoramento e preparação para eventuais ocorrências da doença no DF enquanto permanecer em vigor o estado de emergência nacional decretado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

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O decreto, assinado pela governadora Celina Leão (PP), altera a redação do antigo decreto, publicado em 2023, que estabelecia prazo inicial de 180 dias para a situação de emergência zoossanitária no DF.

A nova redação determina que a medida permanecerá válida enquanto durar a emergência sanitária nacional relacionada à circulação do vírus da influenza aviária H5N1 no país.