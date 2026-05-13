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SAÚDE

DF renova emergência zoossanitária para prevenir gripe aviária

Decreto publicado no DODF desta quarta-feira (13/5) mantém ações de fiscalização e controle enquanto durar a emergência nacional decretada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária

Em maio do ano passado, o Zoológico de Brasília teve que fechar acessos e dedetizar carros autorizados devido a casos de gripe aviária - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Em maio do ano passado, o Zoológico de Brasília teve que fechar acessos e dedetizar carros autorizados devido a casos de gripe aviária - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) renovou a situação de emergência zoossanitária para prevenção da influenza aviária, conhecida como gripe aviária. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (13/5).

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Com a decisão, ficam mantidas as ações de fiscalização, monitoramento e preparação para eventuais ocorrências da doença no DF enquanto permanecer em vigor o estado de emergência nacional decretado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

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O decreto, assinado pela governadora Celina Leão (PP), altera a redação do antigo decreto, publicado em 2023, que estabelecia prazo inicial de 180 dias para a situação de emergência zoossanitária no DF.

A nova redação determina que a medida permanecerá válida enquanto durar a emergência sanitária nacional relacionada à circulação do vírus da influenza aviária H5N1 no país.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 13/05/2026 23:40
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